Суд в Коми оставил под стражей чиновника из Воркуты, обвиняемого в обороте наркотиков

На Кирилла Арабова завели два уголовных дела

СЫКТЫВКАР, 14 августа. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми не удовлетворил жалобу защиты начальника управления городского хозяйства администрации Воркуты Кирилла Арабова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств, на арест и оставил в силе решение о заключении его под стражу, сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

"Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Коми оставлено без изменения постановление Воркутинского городского суда Республики Коми об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику УГХиБ администрации МО ГО "Воркута" Арабову К. Т., обвиняемому в совершении преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств", - говорится в сообщении.

Арабова заключили под стражу в конце июля 2023 года. В отношении него возбудили два уголовных дела о незаконном обороте наркотических средств (ч. 1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ). По данным следствия, Арабов незаконно приобрел, хранил в помещении, а также перевозил в своем автомобиле наркотики в крупном размере. Как сообщало следственное управление СК России по Коми, причастность чиновника к преступлениям подтверждена явкой с повинной.