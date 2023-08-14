МЧС Южной Осетии предупредило о повышенной пожароопасности в связи с аномальной жарой

В ведомстве также запретили населению республики разжигать костры

ЦХИНВАЛ, 14 августа. /ТАСС/. МЧС Южной Осетии предупредило жителей республики о повышенной пожароопасности в связи с аномальной жарой и запретило разжигать костры. Об этом сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

"В связи с аномальной жарой в Республике Южная Осетия ожидается высокая пожароопасность. В пожароопасный период в лесу запрещается: разводить костры, устраивать пикники с использованием открытого огня, сжигать мусор, выжигать сухую траву, бросать горящие спички, окурки", - сказали в МЧС республики.

В ведомстве отметили, что разводить костер разрешается только на специально обустроенных площадках.

В Южной Осетии, по данным синоптиков, вторую неделю наблюдается сильная жара, столбик термометров доходит до 35 градусов.

Ранее северо-осетинский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" - сообщал, что 14 августа в степных районах республики ожидается сильная жара до 38 градусов.