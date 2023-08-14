В Махачкале мужчина пострадал при взрыве автомобиля с газовым оборудованием

В момент ЧП он проводил работы с болгаркой

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Мужчина пострадал при взрыве автомобиля с газовым оборудованием во дворе дома в Махачкале. Его госпитализировали в медучреждение, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

"В 09:20 на единую диспетчерскую службу Махачкалы поступил звонок о том, что по адресу: 2-й Гранитный проезд, во дворе дома взорвалась машина, взрывной волной снесло стену. Пострадавший Магомедов Д. А., 1978 года рождения, с ожогами головы, шеи и кистей рук доставлен в ожоговый центр. Состояние некритичное", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной взрыва стало то, что пострадавший мужчина проводил работы с болгаркой. "В автомашине установлено газовое оборудование и в результате попадания искры произошел взрыв", - добавили в ведомстве.

На месте работает пожарный расчет.