В Ростове-на-Дону в ДТП с тремя машинами погиб один человек

Пострадали трое

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. В ДТП с тремя машинами в Ростове-на-Дону погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

"Около 09:00 по адресу: Доватора, 4 произошло столкновение трех автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Datsun. По инерции автомобиль Datsun отбросило на двигавшийся сзади в попутном направлении автомобиль Hyundai Elantra. В результате ДТП водитель автомобиля Datsun от полученных травм скончался в машине скорой помощи, его пассажир, а также водитель и пассажир автомобиля Ford с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что движение по улице Зоологической и Змеевскому проезду, соединяющим два крупных района города, затруднено. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.