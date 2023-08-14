СК возбудил дело в отношении двух иностранцев, избивших полицейского в Москве

В ходе допроса один из задержанных признал вину частично, другой - не признал

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих задержанных иностранцев, избивших сотрудника полиции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, ночью 12 августа двое уроженцев Средней Азии, находясь на крыльце одного из кафе, расположенного на улице Ивана Франко в Москве, избили сотрудника полиции, прибывшего для пресечения их противоправных действий. "Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.

В ГСУ отметили, что задержанным предъявлено обвинение. В ходе допроса один из них признал вину частично, другой не признал. "Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела установлено, что фигуранты находились на территории столичного региона с нарушением требований миграционного законодательства. Также в кафе выявлено еще восемь человек, которые находились на территории Москвы с нарушениями миграционного законодательства. В настоящее время следствием инициирован вопрос о привлечении данных лиц к административной ответственности", - добавили в столичном ГСУ СК.