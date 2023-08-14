В Белгороде в результате атаки БПЛА пострадала девочка

Медики оценили состояние ребенка как удовлетворительное

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. В Белгороде 10-летняя девочка получила травмы в результате атаки украинского беспилотника, которая произошла 13 августа. Об этом сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгороде беспилотник противника врезался в многоквартирный дом на улице Есенина, в результате чего произошел взрыв. Есть пострадавшая - 10-летняя девочка с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы. Во время происшествия девочка гуляла возле дома. Доставлена родителями в приемное отделение детской областной больницы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал он.

13 августа в результате атаки БПЛА в жилом доме на улице Есенина в Белгороде повреждения получили пять квартир, а также 16 припаркованных рядом автомобилей. Работы по восстановлению дома завершат до конца недели.