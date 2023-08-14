Владелицу батутного центра Волгограда приговорили к 1,5 года колонии за травму ребенка

Она не признала вину

ВОЛГОГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Суд в Волгограде приговорил к 1,5 года колонии общего режима владелицу детского игрового клуба с батутами после того, как 11-летняя посетительница центра получила травму. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Как ранее сообщали в следственном управлении СК России по региону, в декабре 2020 года во время отдыха на празднике в детском игровом клубе Тракторозаводского района Волгограда 11-летняя девочка, которая прыгала на батутах, получила травму - закрытый перелом правой голени со смещением и кровоизлиянием в сустав. Девочку госпитализировали, более полугода она проходила лечение, а после реабилитацию. Позже следователи возбудили уголовное дело по этому факту. "Приговором Тракторозаводского районного суда Волгограда 38-летняя женщина, организовавшая детский игровой клуб, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Суд приговорил подсудимую к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с применением отсрочки отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.

Суд установил, что фигурантка дела не зарегистрировала батуты в органах Гостехнадзора, в детском центре отсутствовали инструкции о правилах пользования аттракционами, а также не был подобран квалифицированный персонал. Свою вину женщина не признала.