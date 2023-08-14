В Нижегородской области пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков

Из незаконного оборота изъяли, в частности, более 15 кг мефедрона и 350 кг различных химических реактивов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в регионы России, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"УФСБ России по Нижегородской области пресечен межрегиональный канал поставки наркотических средств в различные регионы Российской Федерации, а также установлена и ликвидирована подпольная нарколаборатория по производству синтетических наркотических средств на территории Борского района", - говорится в сообщении.

При производстве очередной партии наркотиков жителя Нижнего Новгорода задержали с поличным. Из незаконного оборота изъяли более 15 кг мефедрона, 350 кг химических реактивов, 50 л наркотической смеси, оборудование для производства, средства фасовки и другие предметы, используемые для совершения преступления.

Кроме того, в рамках оперативного эксперимента задержали жителя Московской области, который являлся одним из участников межрегионального канала поставки наркотиков из Московской области в регионы.

"Следственным отделом управления в отношении указанных лиц возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в УФСБ.

Сейчас сотрудники управления выявляют других лиц, причастных к осуществлению противоправной деятельности. Также проверяется возможная причастность задержанных к работе других подпольных нарколабораторий.