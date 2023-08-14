В Нижегородской области пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в регионы России, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.
"УФСБ России по Нижегородской области пресечен межрегиональный канал поставки наркотических средств в различные регионы Российской Федерации, а также установлена и ликвидирована подпольная нарколаборатория по производству синтетических наркотических средств на территории Борского района", - говорится в сообщении.
При производстве очередной партии наркотиков жителя Нижнего Новгорода задержали с поличным. Из незаконного оборота изъяли более 15 кг мефедрона, 350 кг химических реактивов, 50 л наркотической смеси, оборудование для производства, средства фасовки и другие предметы, используемые для совершения преступления.
Кроме того, в рамках оперативного эксперимента задержали жителя Московской области, который являлся одним из участников межрегионального канала поставки наркотиков из Московской области в регионы.
"Следственным отделом управления в отношении указанных лиц возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в УФСБ.
Сейчас сотрудники управления выявляют других лиц, причастных к осуществлению противоправной деятельности. Также проверяется возможная причастность задержанных к работе других подпольных нарколабораторий.