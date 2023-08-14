В минздраве КБР рассказали о состоянии пострадавших при камнепаде

По данным ведомства, один человек находится в тяжелом состоянии

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Состояние одного из пострадавших во время камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии оценивается врачами как тяжелое, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального минздрава.

"В настоящее время в РКБ Нальчика находятся четыре пострадавших из группы туристов, попавших под камнепад в горах Безенгийского ущелья, которых доставили вертолетом санавиации 12 августа. Состояние одного человека оценивается как стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Один пациент стабильный в состоянии средней тяжести, проходит лечение в отделении сочетанной травмы. У двоих пострадавших медики отмечают положительную динамику, их состояние относительно удовлетворительное, они находятся в отделении травматологии и ортопедии", - говорится в сообщении.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов держит ситуацию на личном контроле. Больница обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, добавили в минздраве КБР.

12 августа в Черекском районе Кабардино-Балкарии на месте стандартных ночевок под горой Дых-Тау группа туристов попала под камнепад. В результате инцидента пострадали семь человек, из них четверых госпитализировали, один умер. По факту происшествия проверки проводят региональное управление СК России и республиканская прокуратура.