В Астрахани рассказали о состоянии пострадавших после взрыва газа в жилом доме

Мужчина остается в реанимации, а женщину перевели в ожоговое отделение

АСТРАХАНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Мужчина, госпитализированный после взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Астрахани днем 8 августа, остается в реанимации, вторую госпитализированную после ЧП женщину перевели из реанимации в ожоговое отделение. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения Астраханской области.

"Женщину перевели из реанимации в отделение ожоговой терапии. У мужчины тоже отмечается положительная динамика, он еще в реанимации", - сообщил собеседник агентству.

Ранее со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Александро-Мариинской областной клинической больницы Александра Самсонова сообщалось, что после ЧП в медучреждение поступили двое пострадавших - 72-летний мужчина и 75-летняя женщина с поражением верхних дыхательных путей.