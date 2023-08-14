В Белгородской области за сутки зафиксировали около 35 прилетов со стороны ВСУ

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате действий украинской армии пострадали мужчина и 10-летняя девочка

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 35 боеприпасов, с беспилотников сброшено несколько взрывных устройств. В результате действий ВСУ пострадали мужчина и 10-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - четыре. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено шесть взрывных устройств, один из дронов упал на территории села. В селах Ближнее, Соломино и Киселево сбито по одному беспилотнику противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

В Грайворонском городском округе 13 августа под обстрел попало село Заречье-Второе - зафиксировано три прилета. По окраине села Пороз было выпущено девять артиллерийских снарядов. "В поселке Горьковский сбито два БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор.

В Шебекинском округе по городу Шебекино в воскресенье было выпущено два артиллерийских снаряда, по хуторам Балки и Панков - один и два минометных снаряда соответственно. Село Середа обстреляли из миномета и гранатомета - зафиксировано пять минометных снарядов и три гранатометных выстрела.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинского беспилотника в Белгороде 13 августа пострадала 10-летняя девочка, гулявшая возле дома, в который врезался дрон. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Также житель Борисовского района получил осколочные ранения при взрыве неустановленного боеприпаса.