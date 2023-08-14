Суд в Греции отправил в 16 тюрем 105 болельщиков, арестованных после драки в Афинах

Никому из них пока не предъявили обвинений в убийстве 29-летнего болельщика

АФИНЫ, 14 августа. /ТАСС/. Суд в Греции отправил в камеры предварительного заключения в 16 тюрьмах 105 хорватских и греческих футбольных болельщиков, арестованных после массовой драки в Афинах. Об этом сообщает греческий информационный портал newsbeast.gr.

По его словам, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 105 футбольным фанатам, арестованным после драки, в ходе которой погиб 29-летний болельщик греческого клуба АЕК Михалис Кацурис. По итогам предварительного расследования 102 хорвата, входящие в объединение болельщиков Bad Blue Boys (BBB), два грека и один фанат албанского происхождения были заключены в тюрьму как "члены преступной организации". Тем временем власти продолжают расследование и сбор улик для установления лица, совершившего убийство 29-летнего болельщика. Все арестованные утверждают, что они непричастны к этому преступлению.

По решению суда обвиняемые заключены под стражу и их уже начали отправлять в 16 тюрем по всей стране - от Афин и Салоник до Ханьи на острове Крит. Арестованных обвиняют в тяжких преступлениях, связанных с деятельностью преступной организации, взрыве и хранении взрывчатых веществ, а также в таких правонарушениях, как незаконное хранение оружия, насилие в нарушение спортивного законодательства, нанесение материального ущерба и т. д. Возбужденное уголовное дело включает в себя убийство Кацуриса, по которому на данном этапе никому из обвиняемых не предъявлено никаких обвинений, отмечает портал.

В понедельник в районе Неа-Филадельфия в Афинах произошла массовая драка между болельщиками греческого АЕК и хорватского "Динамо" (Загреб), которые, несмотря на запрет Союза европейских футбольных ассоциаций на их присутствие на матче против АЕК, приехали в Грецию. Участники беспорядков, спровоцированных хорватскими хулиганами, использовали в драке самодельные зажигательные устройства и биты, камни и ножи. В результате столкновений умер 29-летний грек, получивший множественные ножевые ранения, 8 человек были ранены. Первоначально полиция арестовала 96 человек, в том числе 82 хорвата, австрийца, боснийца, албанца, немца, остальные были греками из фан-клуба "Панатинаикос". Затем были задержаны еще несколько хорватов, которые пытались уехать на родину через Италию. В итоге число обвиняемых достигло 105.

Первая группа из 30 обвиняемых в минувшую пятницу предстала перед 3 следователями для дачи показаний, до воскресенья аналогичную процедуру прошли еще 2 группы в 30 и 45 человек.

Во вторник правительство Греции отстранило 7 полицейских начальников от выполнения их должностных обязанностей и начало внутреннее расследование из-за беспрепятственного прибытия около 200 хорватских болельщиков в Афины.