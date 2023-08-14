В Иркутске дома почти на 20 улицах остались без света

Отключения зафиксировали в Куйбышевском и Кировском районах города

ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Дома почти на 20 улицах остались без света в Иркутске, где во второй половине дня прошел ливень. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 20:00 (15:00 мск), сообщила пресс-служба Иркутской электросетевой компании.

"14 августа в 16:17 (11:17 мск) произошло частичное отключение электроэнергии в Куйбышевском и Кировском районах Иркутска", - говорится в сообщении и уточняется, что под отключение попала часть домов на 19 улицах.

Число абонентов, оставшихся без света, уточняется.

14 августа во второй половине в Иркутске прошел кратковременный, но сильный дождь. На ближайшие сутки синоптики по области прогнозируют ливни, ветер с порывами до 15-18 м/с, грозы.