Суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии офицера ВСУ за обстрелы жилых домов из танков

Речь идет об обстреле осколочно-фугасными снарядами жилых домов в поселке Врубовка летом 2022 года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 15 годам лишения свободы командира танковой роты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ старшего лейтенанта Владимира Казюка за обстрел осколочно-фугасными снарядами жилых домов в поселке Врубовка в ЛНР летом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) - и приговорил Казюка к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

"Установлено, что с 1 по 5 июня 2022 года Казюк вместе с подчиненными ему военнослужащими в составе трех танковых экипажей произвел из лесополосы, расположенной в 7 км от поселка Врубовка Попаснянского района Луганской Народной Республики, обстрел 25 осколочно-фугасными снарядами домовладений и общественных мест на нескольких улицах", - рассказали в ГВП. Были разрушены два жилых дома. Жители поселка не пострадали, так как укрылись в подвальных помещениях.

Казюк признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, повлекшем причинение значительного ущерба.