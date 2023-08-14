В Мьянме при сходе оползня в нефритовой шахте пропали без вести около 25 человек

Жертвами стихии стали местные жители, которые вели добычу нефрита в сезон дождей, когда работы приостанавливаются из-за угрозы обрушения грунта, передает AFP

БАНГКОК, 14 августа. /ТАСС/. Порядка 25 человек числятся пропавшими без вести в результате схода оползня в нефритовой шахте в Мьянме. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на спасательные службы.

Инцидент произошел 13 августа в провинции Качин на севере страны. "Около 25 человек пропали без вести. У нас нет точного списка", - сказал один из спасателей.

Поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на угрозу схода новых оползней. Известно, что жертвами стихии стали местные жители, которые вели добычу нефрита в сезон дождей, когда работы приостанавливаются из-за угрозы обрушения грунта.

В 2020 году в штате Качин в результате схода оползня во время работ в нефритовой шахте погибли более 170 человек. При таких же обстоятельствах в 2021 году более сотни человек пропали без вести.