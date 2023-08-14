В Волгоградской области изъяли более 11 тыс. упаковок поддельной бытовой химии

Причиненный правообладателям ущерб оценили в сумму, превышающую 6,5 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Полицейские изъяли более 8,5 тыс. упаковок со стиральным порошком и почти 3 тыс. бутылок моющего средства с признаками контрафактности в Волжском Волгоградской области. Производство поддельной продукции располагалось на территории промышленного предприятия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что противоправная деятельность велась на территории промышленного предприятия [в Волжском]. Наряду с производством стирального порошка собственной зарегистрированной торговой марки злоумышленники организовали изготовление бытовой химии под товарными знаками известного мирового производителя. В ходе обысков и осмотров транспортных средств полицейские изъяли 8,5 тыс. упаковок со стиральным порошком и почти 3 тыс. бутылок моющего средства с признаками контрафактности, а также упаковочные материалы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сказала она.

Контрафакт поставляли в несколько регионов России, а также в одну из стран ближнего зарубежья. По этому факту возбудили уголовное дело, задержали семерых местных жителей. В незаконном использовании средств индивидуализации товаров, совершенном организованной группой, подозревают директора коммерческой организации и его знакомых. По оценкам специалистов, причиненный правообладателям ущерб составил более 6,5 млн рублей.