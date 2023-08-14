На Гавайях число жертв пожаров выросло до 96

Пожар в районе города Кула локализовали на 60%, в городе Лахайна, наиболее пострадавшем от огня, - на 85%

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате пожаров на гавайском острове Мауи увеличилось до 96.

"Полицейское управление Мауи в 21:00 по местному времени (14 августа в 10:00 мск) подтвердило 96 смертей", - говорится в пресс-релизе властей округа Мауи. Пожар в районе города Кула локализован на 60%, в городе Лахайна, наиболее пострадавшем от огня, - на 85%. В населенном пункте Пулеху огонь полностью локализован, сообщили власти.

Ранее стало известно, что эвакуированные жители населенных пунктов не могут вернуться на остров даже после тушения пожаров из-за обилия токсичных побочных продуктов горения в окружающей среде.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Губернатор штата Гавайи Джош Грин сообщил, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в истории штата оценивается в $6 млрд.