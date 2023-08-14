В Оренбуржье в реке Урал выявили превышения норм по химическим веществам

Результаты исследования передадут в территориальное управление Росприроднадзора и правоохранительные органы

ТАСС, 14 августа. Экологическая лаборатория Минприроды Оренбургской области обнаружила превышения предельно-допустимой концентрации химических веществ в реке Урал в районе Орска, где произошел мор рыбы. Об этом региональное Минприроды сообщило в Telegram-канале.

"Экологической лабораторией Минприроды вечером 10 августа были взяты пробы воды в реке, где произошел слив сточных вод и гибель рыбы. В результате проведенных исследований выявлены превышения ПДК таких загрязняющих веществ, как ионы аммония, нитрит-ионы, цинк, фосфат-ионы, железо, сульфат-ионы, медь", - говорится в сообщении министерства.

Результаты передадут в территориальное управление Росприроднадзора, правоохранительные органы для установления ущерба окружающей среде и источника слива.

Ранее на адрес регионального министерства природных ресурсов и экологии поступило обращение жителя Орска, который сообщил о сливе сточных вод в Урал в одном из районов города. Из-за чего по берегам реки всплыла рыба.