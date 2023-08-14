Под Калининградом в ДТП пострадали пять человек

В их числе трое детей

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Семья из пяти человек, включая троих детей, пострадала в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Калининградской области. Об этом областная ГИБДД сообщила в своем Telegram-канале.

Авария произошла в 10:15 по местному времени в Гусевском районе области на 137-м км автодороги Калининград (от поселка Борисово) - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск - Неман. По предварительным данным, автомобиль Audi двигался по главной дороге, со второстепенной дороги выезжал "Камаз", который не предоставил легковушке преимущественное право движения.

"В результате ДТП пострадали 5 человек, находившихся в автомобиле Audi - отец, мать и трое их детей в возрасте 19, 18 и 5 лет, которые на заднем сидении не были пристегнуты ремнями безопасности. Установлено, что малолетняя девочка находилась в машине без детского удерживающего устройства", - говорится в сообщении ГИБДД.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Автодорога перекрыта.