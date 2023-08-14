В Тюменской области после столкновения трех машин погибли три человека

Пострадали четверо

ТЮМЕНЬ, 14 августа. /ТАСС/. В результате ДТП с участием трех машин на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменской области погибли три человека и четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Трагедия произошла сегодня в двенадцатом часу дня на 419-м км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском. По предварительной информации, в результате столкновения трех легковых автомобилей и последующего их возгорания погибли три человека, четыре получили различные травмы. Движение на данном участке частично ограничено", - говорится в сообщении.

В УГИБДД уточнили, что осуществляется реверсивное движение по одной полосе.