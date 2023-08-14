14 августа, 10:14

В Саратовской области в жилом доме произошел взрыв

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Пострадали четыре человека

САРАТОВ, 14 августа. /ТАСС/. Взрыв неизвестного вещества произошел в Вольском районе Саратовской области, пострадали четыре человека, в том числе трое детей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Произошел взрыв неизвестного вещества. Четверо пострадавших, из них трое детей", - сообщили в ведомстве.

Как сообщил ТАСС начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин, ЧП произошло в квартире дома. "Информация о взрыве бытового газа в доме не подтвердилась. Предварительно, причиной стал взрыв парфюмерного изделия", - сказал он.

Как уточнили в министерстве здравоохранения области, двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один - в легкой, один взрослый - в состоянии средней степени тяжести. "Находятся в лечебных учреждениях района, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
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