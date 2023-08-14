В Ижевске школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от насильника

Возбудили дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ижевске после того, как школьница выпрыгнула из окна, пытаясь сбежать от мужчины, который начал домогаться до нее, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Дело возбуждено по ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила в своем Telegram-канале зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, сейчас девочка находится под наблюдением лучших нейрохирургов республики и получает всю необходимую медицинскую помощь. "К сожалению, девочка находится в тяжелом состоянии. В ближайшее время планируется проведение операции", - добавила Пинчук.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Ижевске 15-летняя школьница выпрыгнула с четвертого этажа, пытаясь сбежать от мужчины, который начал домогаться до нее у себя в квартире.