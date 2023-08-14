В Белгородской области средства ПВО сбили две воздушные цели

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА / БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили беспилотники (БПЛА) над Белгородской областью, пытавшиеся атаковать объекты на территории России, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"14 августа около 12:15 мск и 12:45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что пострадавших и разрушений нет.

Российская система ПВО сбила две воздушные цели в районе села Пушкарное под Белгородом, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарное. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - проинформировал глава региона.

Ранее губернатор сообщал, что 13 августа в поселке Горьковский Грайворонского округа было сбито два украинских БПЛА, по одному беспилотнику сбили в селах Ближнее, Соломино и Киселево Белгородского района. В Журавлевке того же района и селе Лозовая Рудка Борисовского района 13 августа с беспилотников было сброшено семь взрывных устройств, кроме того, в Белгороде БПЛА врезался в многоквартирный дом, пострадала 10-летняя девочка.