14 августа, 10:40

Стрельбу в иранском мавзолее Шах-Черах открыл гражданин Таджикистана

Председатель суда провинции Фарс Казем Мусави сообщил об аресте восьми человек, подозреваемых в причастности к теракту

ДУБАЙ, 14 августа. /ТАСС/. Исполнителем теракта в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз, расположенном в провинции Фарс на юго-западе Ирана, является гражданин Таджикистана. Об этом сообщил председатель суда региона Казем Мусави.

"На данный момент арестованы восемь человек, подозреваемых в причастности к террористическому акту в мавзолее Шах-Черах", - цитирует его иранское агентство Fars. Каземи отметил, что все они являются иностранцами. "Главный террорист представился как Рахматулла Нурузов, он является гражданином Таджикистана", - добавил председатель суда провинции Фарс. По его словам, силы безопасности Ирана обнаружили конспиративную квартиру террористов.

13 августа иранское агентство IRNA сообщило, что в мавзолее Шах-Черах произошел теракт. По сведениям агентства Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети. Один из них открыл огонь из автомата по находящимся в мавзолее людям и вскоре после нападения был задержан силами безопасности. По последним данным, в результате атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения. Ранее председатель суда провинции Фарс заявил, что власти арестовали четырех человек, подозреваемых в соучастии в организации теракта. 

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