В Дагестане спасли трехлетнюю девочку, простоявшую полчаса на подоконнике девятого этажа

Оклики ребенка заметили проходившие мимо туристы

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Полицейские в Дагестане спасли трехлетнюю девочку, стоявшую в течение получаса на подоконнике девятиэтажного дома, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МВД.

"Сегодня примерно в 5:00 в дежурную часть полиции Каспийска поступило телефонное сообщение о том, что на улице Халилова на подоконнике последнего этажа стоит маленькая девочка. Сообщили информацию идущие к пляжу туристы, которые услышали ее оклики", - говорится в сообщении.

Помимо полицейских, выехавших на место, к спасению ребенка присоединились местные жители. В квартире помимо трехлетней девочки находилась ее старшая сестра. "В течение получаса жизнь малышки на подоконнике была спасена. Та девочка, что постарше, поддалась на уговоры и открыла дверь полицейским. Теперь сотрудникам полиции предстоит разобраться в обстоятельствах и причинах произошедшего, а так же [установить] роль и местонахождение родителей", - добавили в пресс-службе.