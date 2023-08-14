Суд Петербурга признал экстремистским сборник Siege американского неонациста Мейсона

Сотрудники надзорного ведомства выявили 11 адресов в интернете, где приводится описание книги и ссылка на ее скачивание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Приморский суд Санкт-Петербурга признал экстремистским и запрещенным для распространения в России сборник эссе Siege ("Осада") одного из идеологов неонацистского движения в США Джеймса Мейсона. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд признал текст книги Siege, опубликованной 5 сентября 2017 года в электронном формате на 527 страницах (3-е издание) под авторством Джеймса Мейсона, экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Административным истцом по делу выступил заместитель прокурора Ленинградской области. Сотрудники надзорного ведомства выявили 11 адресов в интернете, где приводится описание книги и ссылка на ее скачивание. Все их суд внес в реестр доменных имен и сайтов с запрещенной информацией. Установлено, что сайты администрируются с территории иностранных государств: Германии, США, Панамы и Украины.

В материалах суда отмечается, что идеями из "Осады" вдохновлялись четверо фигурантов уголовного дела об организации экстремистского сообщества, которое в октябре 2021 года возбудила ФСБ в Бурятии. По версии следствия, злоумышленники планировали совершить насильственные преступления в отношении лиц неславянской национальности, без определенного места жительства, а также страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Из протоколов допросов известно, что участники группы придерживаются ультраправых взглядов, сформированных на основе идеологии международной неонацистской организации Atomwaffen division, созданной в 2013 году в США и базирующейся на идеологических установках Мейсона.

По данным из открытых источников, сборник Siege был написан в середине 80-х годов прошлого столетия, отдельным изданием впервые был опубликован в 1992 году.