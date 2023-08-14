Жителя Татарстана экстрадировали из Колумбии в Россию по подозрению в участии в ИГ

По данным ФСБ, мужчина принимал активное участие в вооруженных боестолкновениях против официальных сирийских войск

КАЗАНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя Набережных Челнов, подозреваемого в участии в деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.

"По данным фактам противоправной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ "Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации" и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", - говорится в сообщении.

Мужчина находился в федеральном и международном розыске. Его задержали в рамках международного сотрудничества в Колумбии и по запросу Генпрокуратуры России экстрадировали в Россию.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый в составе международной террористической организации "Исламское государство" принимал активное участие в вооруженных боестолкновениях против официальных сирийских войск, где совершал диверсионно-террористические акты, действуя в различных регионах Сирии", - отмечают в пресс службе УФСБ по Татарстану.