В Байкале в местах массового отдыха выявили многократное превышение содержания бактерий

В частности, в районе поселка Листвянка содержание кишечной палочки в воде оказалось превышено в четыре раза

ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Многократное превышение содержания бактерий выявили ученые в воде Байкала в районе населенных пунктов по его берегам и в туристических местах. Об этом сообщил Лимнологический институт Сибирского отделения РАН по итогам экспедиции.

"В Слюдянке очищенные сточные воды имели превышения по всем показателям: ОКБ [общие колиформные бактерии]- в 4,2 тыс. раз, Е.coli [кишечная палочка] - в 17 тыс. раз, энтерококки - в 36 тыс. раз, что констатирует, вероятнее всего, отсутствие этапов обеззараживания", - говорится в сообщении.

В районе поселка Листвянка содержание кишечной палочки в воде Байкала превышено в 4 раза, в Чивыркуйском заливе - в 5,2 раза. В проливе Малое Море энтерококков больше нормы в 4,5 раза, в Листвянке - в 4,7 раза, в районе города Бабушкина - в 20 раз. Всего исследования провели на 59 точках.

Специалисты Роспотребнадзора предупредили население, что купание в таких местах несет риск получения кишечной инфекции.

Одной из острых экологических проблем Байкала является отсутствие современных, эффективных очистных сооружений. Во многих населенных пунктах очистных нет вовсе. Правительство России в июне 2022 года решило увеличить финансирование на реконструкцию очистных сооружений на озере Байкал. За три года на эти цели дополнительно направят 8 млрд рублей. Ранее в рамках нацпроекта "Экология" в трехлетнем федеральном бюджете на это предусмотрели 4,1 млрд рублей.