В аэропорту Новосибирска задержали вылет четырех рейсов

Один из них задержали почти на сутки

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Вылет четырех рейсов задержали из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Толмачево имени А. И. Покрышкина в Мирный, Сочи, Москву и Ереван, сообщается в Telegram-канале Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня в международном аэропорту Новосибирска имени А. И. Покрышкина по причине неблагоприятных метеоусловий и позднего прибытия воздушных судов объявлена задержка четырех рейсов авиакомпаний "Сибирь" в Мирный, "Якутия" в Сочи, "Алроса" в Москву, "Флай Уан Армения"" в Ереван с наибольшей продолжительностью свыше 23 часов", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту задержки авиарейсов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс в Мирный задержали на 23 часа, в Сочи - более чем на 12 часов, в Москву и Ереван - почти на 5 часов.