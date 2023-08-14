Самые смертоносные пожары в США за столетие. Что известно о бедствии на Гавайях

Число жертв пожаров на острове Мауи, где огнем был полностью уничтожен город, продолжает расти и уже достигло 96. В отношении действий властей острова во время ЧП начались проверки. Кроме того, местные жители жалуются на недостаток помощи.

Возможен приезд президента США Джо Байдена на Гавайи.

ТАСС собрал главное о ситуации.

Самый смертоносный пожар за столетие

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Огонь из-за сильного ветра быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел.

По данным властей острова, подтверждена гибель 96 человек. Таким образом, пожары на острове Мауи стали самыми смертоносными в США более чем за век и самым крупным бедствием в истории Гавайев.

Пожар в городе Лахайна локализован на 85%, в районе города Кула - на 60%, в населенном пункте Пулеху - полностью локализован.

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Ущерб от пожаров

Тушение пожаров продолжается, однако некоторые жители уже начали возвращаться из мест эвакуации. Власти считают, что это может быть опасно в том числе из-за сильного загрязнения среды.

По словам профессора университета Пердью Эндрю Уэлтона, когда горит инфраструктура, "она превращается в вещества, совершенно не предназначенные для контакта с человеком". Так, власти призвали местных жителей не пить воду из-под крана, поскольку она может оставаться загрязненной даже после кипячения.

Как сообщила токсиколог Дайана Фелтон, очистка территории после пожаров может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Ущерб от пожаров оценивается в $6 млрд, заявил губернатор штата Гавайи Джош Грин. По его данным, разрушены или повреждены более 2,2 тыс. построек, из них большая часть - это жилые дома.

В числе уничтоженных огнем оказался ресторан барабанщика британо-американской рок-группы Fleetwood Mac Мика Флитвуда. Как рассказал сам музыкант, многие его сотрудники лишились всего.

Действия властей