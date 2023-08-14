14 августа, 11:24

В Тольятти ликвидировали лесной пожар на площади более 17 га

По данным МЧС, по большей части горела трава

САМАРА, 14 августа. /ТАСС/. Низовой лесной пожар потушили на площади 17,1 га в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

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"В 13:45 14 августа низовой лесной пожар в 78 квартале Новобуянского лесничества Узюковского участкового лесничества в Ставропольском районе ликвидирован на площади 17,1 га (лес на площади 4,7 га, трава - на 12,4 га)", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

13 августа ведомство сообщало о горении сухой травы на площади 3,5 га и лесном пожаре площадью 1 га в Тольятти.

  

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