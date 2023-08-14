14 августа, 11:36

В аэропорту Минвод таможенники обнаружили у россиянки более 500 копий брендовых украшений

© Пресс-служба ФТС России/ ТАСС

Женщина заявила, что привезла серебро в подарок родственникам и подруге

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Таможенники в аэропорту Минеральных Вод обнаружили более 500 копий брендовых украшений у россиянки, которая прилетела из Стамбула. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

"В аэропорту Минеральные Воды таможенники обнаружили более 500 незадекларированных серебряных украшений у 34-летней россиянки, прилетевшей из Стамбула. Просканировав багаж пассажирки, следовавшей через "зеленый" коридор, инспектор обратил внимание на содержимое одной из сумок. Во время досмотра в кожаном саквояже таможенники нашли серебряные подвески, кольца, серьги и браслеты общим весом более 2 кг. Среди них были копии брендовых украшений Tiffany, Bulgari, Cartier и Chanel", - говорится в сообщении.

Женщина пояснила, что серебро привезла в подарок родственникам и подруге, а общая стоимость ювелирных изделий, по ее мнению, не превышает 100 тыс. рублей.

По данным пресс-службы, украшения изъяли и направили на экспертизу для определения их подлинности и реальной стоимости. Возбудили дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ "Недекларирование товаров". 

Теги:
ТурцияРоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
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