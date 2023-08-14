На Украине бывшего генерала СБУ Шайтанова приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Согласно заявлению СБУ, его также обвинили в незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Бывший генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Валерий Шайтанов приговорен к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену и покушение на теракт. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

"Суд признал виновным бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ в государственной измене, оконченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. - Он приговорен к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества".

Шайтанов был задержан в апреле 2020 года.