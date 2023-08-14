В Крыму автомобиль столкнулся с опорой ЛЭП

Пострадали шестеро детей и один взрослый

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. На трассе Симферополь - Алушта - Ялта при столкновении автомобиля с опорой ЛЭП пострадали шестеро несовершеннолетних и один взрослый, сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

"По предварительным данным, около 11:30 в Алуште на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта 57-летний водитель автомобиля Dodge Grand Caravan, двигаясь со стороны Алушты в направлении Симферополя, съехал с дороги и наехал на опору ЛЭП. Установлено, что в автомобиле находились дети в возрасте от 5 до 16 лет. В результате ДТП водитель и шесть несовершеннолетних пассажиров получили повреждения и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре республики, надзорное ведомство взяло на контроль проверку, организованную правоохранительными органами по факту ДТП.