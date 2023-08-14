В ДНР боевика "Азова" приговорили к 25 годам колонии за убийство военнопленного

Согласно следствию, Андрей Богдан совершил преступление в марте 2022 года в Мариуполе на одной из наблюдательных позиций

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил боевика группировки "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ) Андрея Богдана к 25 годам колонии строгого режима за убийство военнопленного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего стрелка 12-й бригады оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов" Андрея Богдана. Он признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с военнопленными на оккупированной территории) УК РФ", - сказали в прокуратуре.

По данным следствия, преступление было совершено в марте 2022 года в Мариуполе на одной из наблюдательных позиций. Богдан подошел к остановленному для досмотра легковому автомобилю, в котором находился один мирный житель и два военнослужащих Донецкой Народной Республики, один из которых был ранен. Военных разоружили и задержали, затем расстреляли в здании автозаправочной станции, произведя из автомата Калашникова не менее 10 прицельных выстрелов. От полученных ранений пленный скончался на месте.

Как рассказал журналистам подсудимый, в преступлении он раскаивается, признав, что совершил его "на эмоциях". С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.