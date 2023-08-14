В Волгограде арестовали мужчину, устроившего стрельбу в кафе

Он ранил трех человек

ВОЛГОГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Суд в Волгограде заключил под стражу 34-летнего местного жителя, который устроил стрельбу в кафе и ранил троих мужчин. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В июне неизвестный открыл стрельбу в кафе Black lion Красноармейского района Волгограда, ранив троих мужчин. В больницу с ранениями доставили троих мужчин. Стрелявшего объявили в федеральный розыск. По данному факту возбудили уголовное дело. В августе фигуранта задержали.

"Ему избрали меру пресечения. Заключение под стражу до 3 сентября", - сказал представитель пресс-службы.