Мосгорсуд отказался поместить Валерию Чекалину под домашний арест

Изменить меру пресечения блогеру ранее попросила прокуратура

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным отказ поместить блогера Валерию Чекалину под домашний арест, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, представление прокуратуры - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Прокуратура ранее просила Пресненский районный суд ужесточить Чекалиной, обвиняемой в неуплате налогов и легализации денег, меру пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест. Прокуратура утверждала, что обвиняемая, пользуется средствами связи и общается со свидетелями по уголовному делу. Суд первой инстанции ранее отказал в удовлетворении просьбы, прокуратура обжаловала это решение.

По данным следствия, Валерия и Артем Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них валюту США, и тем самым замаскировав связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Также в отношении блогеров возбуждено дело о неуплате налогов, их проверяют на причастность к совершению иных экономических преступлений. До этого Валерии Чекалиной было предъявлено обвинение в том, что при пособничестве мужа она уклонилась от уплаты НДС и НДФЛ на общую сумму более 311 млн рублей.