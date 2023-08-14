В Якутии применят самолет-зондировщик для усиления осадков на границе с Хабаровским краем

Глава республики Айсен Николаев дал поручение главам муниципалитетов принять меры по охране здоровья людей и проведению аэрации

ЯКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Самолет-зондировщик авиакомпании "Полярные авиалинии" применят для усиления осадков на границе Якутии с Хабаровским краем, откуда, по данным властей, пришел дым от лесных пожаров в несколько населенных пунктов Якутии, в том числе столицу республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Самолет-зондировщик Ан-26 "Атмосфера" авиакомпании "Полярные авиалинии" сегодня, 14 августа, работает в Усть-Майском районе. В частности, воздушное судно усилит осадки на границе с Хабаровским краем, откуда в сторону заречных, центральных и вилюйских районов пришел дым от лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Как отмечали ранее в правительстве, более половины общей площади действующих пожаров - 200 тыс. га - зафиксировано в Усть-Майском районе Якутии.

Глава республики Айсен Николаев дал поручение главам муниципалитетов принять меры по охране здоровья людей и проведению аэрации. Медучреждения перешли на усиленный режим работы в период задымленности.

В Якутии на тушении лесных пожаров работают более 800 сотрудников федеральных лесопожарных подразделений. Половина из них - парашютисты-десантники федеральной Авиалесоохраны. Кроме того, идет внутрирегиональное маневрирование, когда людей направляют в районы Якутии с учетом неблагоприятных прогнозов.

В понедельник Якутск заволокло сильным дымом, утром в аэропорту были задержаны, а также перенаправлены на запасные аэродромы несколько рейсов. Региональные власти связали задымленность с движением воздушных масс из Амурской области, Хабаровского края и юго-востока Якутии, где отмечается негативная лесопожарная обстановка.