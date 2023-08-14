14 августа, 12:52

В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Устанавливаются все обстоятельства аварии

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Автобус и грузовик столкнулись в Подмосковье, два человека пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня примерно в 13:45 на 107-м км автодороги М-10 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом марки "Лиаз", при выполнении разворота совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем Hino. В результате ДТП водитель грузовика, а также пассажир автобуса доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств аварии. 

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