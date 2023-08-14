Суд оставил в СИЗО администратора Telegram-канала "Кремлевская прачка"

Михаила Полякова обвиняют в вымогательстве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест администратора Telegram-канала "Кремлевская прачка" Михаила Полякова, обвиняемого в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Шота Горгадзе.

"К сожалению, Мосгорсуд оставил в силе решение о заключении под стражу, мы будем обжаловать данное решение дальше в кассации. Полагаю, что к Полякову необходимо применить альтернативную меру пресечения, например, домашний арест. Он человек с более чем внушительным послужным списком, я бы сказал, геройских событий в его жизни, а именно в ходе службы во благо Родины. Содержать его в СИЗО считаю слишком суровым", - сказал адвокат.

19 июля Тверской суд Москвы заключил Полякова под стражу.

Также в рамках дела был арестовал другой фигурант - генеральный директор ООО "Производственно-строительная компания "Наследие" Александр Санин. Им вменяется преступление по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Суд отправил Полякова под арест до 12 сентября, Санина - до 13 сентября.

Поляков и Санин являются фигурантами по делу о вымогательстве 40 млн рублей у руководства АО "Ланит" за удаление и блокировку негативных публикаций о компании.