Полиция Таиланда готовится предъявить обвинения в убийстве по делу о гибели россиянки

По информации консульского отдела посольства России в стране, следствие подозревает в случившемся россиянина

БАНГКОК, 14 августа. /ТАСС/. Полиция Таиланда готовится предъявить обвинения в совершении убийства россиянину, которого следствие подозревает в причастности к гибели россиянки, выпавшей 13 августа из окна дома квартиры на седьмом этаже в Паттайе. Об этом ТАСС сообщили в консульском отделе посольства России в Таиланде.

"Предварительно, полиция готовится предъявить обвинение в совершении убийства", - сказали в диппредставительстве, указав, что мать погибшей женщины обратилась за консульской помощью. "Ведется работа по оформлению документов", - добавили в консульском отделе.

Как стало известно корреспонденту ТАСС, полиция Паттайи подозревает 30-летнего Федора Бражникова в убийстве 32-летней Дарьи Юзифяк, тело которой было обнаружено у подъезда дома с характерными для падения с высоты травмами. Прибывшие на место полицейские застали подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения. Первоначально он отказывался сотрудничать со следствием, однако впоследствии заявил, что женщина выпала из окна случайно.