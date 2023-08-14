14 августа, 13:22

Число жертв схода оползня в Грузии увеличилось до 25

Как отметили в пресс-службе МВД республики, поиски еще восьми человек продолжаются

ТБИЛИСИ, 14 августа. /ТАСС/. Грузинские спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в результате схода оползня на курорт Шови в высокогорном крае Рача. Общее число жертв стихии достигло 25, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Грузии.

"Найдено тело еще одного человека. Найден также один фрагмент тела. Жертвами оползня по последним данным стали 25 человек. Поиски еще восьми человек продолжаются", - сказал сотрудник пресс-службы МВД.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница Sunset Shovi. По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн куб. м грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га. Среди погибших есть и гражданка России. 

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