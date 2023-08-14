14 августа, 13:26
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о ранении ребенка в результате обстрела со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие ранее обстреляли населенный пункт Юрьевка

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Ребенок пострадал в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Юрьевка на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"По оперативным линиям СЦКК ДНР, за 14 августа по состоянию на 16:00 [мск] поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. В населенном пункте Юрьевка пострадал ребенок - мальчик 2017 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в СЦКК сообщили, что ВСУ нанесли удар по населенному пункту Юрьевка дальнобойными ракетами. 

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