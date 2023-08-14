14 августа, 13:32

Видеоблогера Петрова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию ВС РФ

Размер штрафов составил 250 тыс. рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил два административных штрафа видеоблогеру Андрею Петрову, признав его виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановлениями Тверского районного суда Петров признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола) и ст. 20.3. 3 КоАП (дискредитация ВС РФ). Ему назначены административные штрафы в размере 200 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно", - рассказала представитель суда.

Решения о штрафах в силу не вступили и могут быть обжалованы в апелляционном порядке. 

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