14 августа, 13:49

Reuters: у берегов Индонезии пропали без вести семь человек

Среди них были четыре туриста из Австралии

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Четыре австралийских туриста и три члена экипажа судна пропали без вести у восточного побережья Индонезии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спасателей.

По его информации, четыре австралийских туриста и три члена экипажа пропали в понедельник у восточного побережья индонезийской провинции Ачех после того, как их деревянное скоростное судно потеряло связь в плохую погоду. Поиски продолжались в течение дня и прекратились с наступлением темноты. Однако спасатели заявили, что они продолжат поиски во вторник, утверждает агентство.

Пропавшие австралийцы были частью австралийской туристической группы численностью в 12 человек. Оставшиеся восемь австралийцев плыли в другом судне, сообщает Reuters. 

Теги:
АвстралияИндонезия
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