МВД объявило в розыск бывшего главу баптистов России Юрия Сипко

Как уточнили в ведомстве, его разыскивают по статье УК

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Бывший руководитель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Сипко объявлен в розыск, соответствующая карточка появилась в базе МВД РФ.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке.

Ранее столичный главк СК РФ возбудил в отношении Сипко уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным следствия, в марте прошлого года он разместил видеоролик на видеохостинге, в котором, согласно психолого-лингвистическому исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. У Сипко и его соратников прошли обыски на территории столичного региона и города Калуги.

Сипко возглавлял Российский союз евангельских христиан-баптистов, он почетный доктор Санкт-Петербургского христианского университета.