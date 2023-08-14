В Сочи задержали предпринимателя, организовавшего джиппинг, где пострадали туристы

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Следователи в Сочи задержали в качестве подозреваемого 41-летнего предпринимателя, организовавшего услуги по проведению джиппинга, в ходе которого 11 августа автомобиль попал в ДТП и пострадали туристы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела об оказании услуги, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Следователями установлен и задержан 41-летний предприниматель, оказывавший услугу ненадлежащего качества. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении 41-летнего задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первый фигурант дела еще находится в медицинском учреждении и вопрос об избрании ему меры пресечения будет решен после выписки.

Ранее сообщалось, что после ДТП во время джиппинга в районе аула Солох-Аул Лазаревского района Сочи было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ) в отношении 38-летнего водителя автомобиля УАЗ, который попал в аварию. Сообщалось, что фигурант вместе со знакомыми предоставляли услуги джиппинга гражданам за плату. Личности иных организаторов джиппинга устанавливали следователи.

По предварительной версии следствия, 11 августа 38-летний водитель на автомобиле УАЗ во время перевозки группы туристов превысил скоростной режим и допустил столкновение со скалой. В результате происшествия пострадали восемь пассажиров внедорожника, среди которых двое детей, и сам водитель. Пострадавшие были доставлены в больницы, угрозы их жизни нет.