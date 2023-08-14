Жителя Алтайского края задержали за ложные сообщения о минировании торговых центров

Возбуждено уголовное дело

БАРНАУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Житель Алтайского края задержан по подозрению в распространении заведомо ложных сообщений об актах терроризма в Иванове, Саратове, Омске, Челябинске, Ростове-на-Дону, Махачкале, а также в Брянской области. Возбуждено уголовное дело, сообщается на портале "МВД Медиа".

"В результате оперативно-разыскных мероприятий вышли на след 18-летнего подозреваемого в заведомо ложных сообщениях об акте терроризма и задержали его по месту жительства в Алтайском крае. <...> В отношении подозреваемого следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с мая по июнь мужчина путем шифрования местоположения и используя подменный адрес электронной почты, отправлял в торговые центры города Иванова сообщения о минировании. Фигурант также дал признательные показания в серии аналогичных преступлений на территориях Саратова, Омска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Махачкалы, а также Брянской области и Краснодарского края.

Дом подозреваемого обыскали, в ходе проверки были изъяты компьютер и сотовый телефон, которые молодой человек, предположительно, использовал для совершения преступления. Технику направили на исследование. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.