14 августа, 14:42,
обновлено 14 августа, 15:22

В Анталье недалеко от курортных областей произошел лесной пожар

Жилым районам огонь или задымление не угрожают

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Турецкие пожарные ведут тушение огня в лесистой местности в Анталье недалеко от курортных областей. Об этом сообщает телеканал TRT.

Возгорание произошло в холмистой лесной местности в уезде Манавгат к востоку от города Анталья. На данный момент жилым районам и курортным поселкам огонь или задымление не угрожают. Пожар возник в 15 км от курорта Белек и 20 км от Сиде.

В тушении участвуют три вертолета, четыре самолета-амфибии и более десятка пожарных расчетов на земле.

Как сообщает агентство DHA, пожарным удалось взять под контроль распространение огня. Порядка 1,5 га леса выгорело. Идет работа по остужению границ зоны пожара. 

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Турция
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