14 августа, 14:53,
обновлено 14 августа, 15:10

В апарт-комплексе "Лайнер" на севере Москвы произошел взрыв

© ТАСС

Пострадавших нет

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Взрыв, по предварительным данным, произошел в столичном комплексе апартаментов "Лайнер", сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В доме 20а по Ходынскому бульвару, предварительно, произошел хлопок. Выбиты стекла", - сказал собеседник агентства. По данным из открытых источников, по этому адресу находится апарт-комплекс "Лайнер". 

На последнем, 15-м этаже комплекса, взорвался фреон. Пострадавших нет.

В пресс-службе столичного главка МЧС РФ уточнили, что взрыв произошел во время ремонта холодильника. Пожара не последовало. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
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