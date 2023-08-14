В апарт-комплексе "Лайнер" на севере Москвы произошел взрыв

Пострадавших нет

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Взрыв, по предварительным данным, произошел в столичном комплексе апартаментов "Лайнер", сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В доме 20а по Ходынскому бульвару, предварительно, произошел хлопок. Выбиты стекла", - сказал собеседник агентства. По данным из открытых источников, по этому адресу находится апарт-комплекс "Лайнер".

На последнем, 15-м этаже комплекса, взорвался фреон. Пострадавших нет.

В пресс-службе столичного главка МЧС РФ уточнили, что взрыв произошел во время ремонта холодильника. Пожара не последовало.